Вложения в логистику: в Подольске заработал роботизированный комплекс «Глория Джинс»

Автоматизация проекта завершилась в марте 2026 года. В деревне Гривно на базе распределительного центра в сегменте fashion-ритейла заработал масштабный роботизированный логистический комплекс. Это позволило «Глория Джинс» автоматизировать все этапы складских операций и повысить эффективность работы. В прошлом году центр обеспечил отгрузку 10 миллионов единиц продукции на сумму почти 12 миллиардов рублей.

«Комплекс „Глории Джинс“ был введен в эксплуатацию в 2022 году, в 2023 началась его автоматизация, а весной 2026 года он начал работу. Его площадь — 27,1 тысячи квадратных метров», — отметила Екатерина Зиновьева. Более 1 миллиарда рублей компания инвестировала в автоматизацию комплекса, что позволило сократить время протекания процессов и число работников.

Партнером проекта стала компания «Комитас», российский производитель и системный интегратор в области складской и производственной логистики.

Этот проект стал знаковым для Подмосковья как региона, активно развивающего роботизацию промышленных предприятий и складского сегмента. Недавно в Московской области начали действовать типовые правила по роботизации для логистических объектов, что позволит автоматизировать максимальное количество операций и значительно повысить эффективность работы складских и логистических объектов.