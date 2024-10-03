Влияние животных на климат начали изучать в исследовательском центре в Подольске

Первый в России карбоновый полигон для оценки выброса климатически активных газов ввели в эксплуатацию в центре имени Эрнста в Подольске. С его помощью будут определять, как продукты жизнедеятельности животных влияют на экологию.

Разработка принадлежит сотрудникам Федерального исследовательского центра животноводства. Для создания проекта они сконструировали специальные камеры отечественного производства, которые в режиме реального времени позволяют измерять эмиссию трех парниковых газов, выделяемых животными в процессе жизнедеятельности.

Карбоновые полигоны — это территории с уникальной экосистемой. После проведения тестов ученые сделали вывод, что процессами эмиссии можно управлять с помощью введения в рационы животных специализированных кормовых компонентов.

Правильно следить за климатически активными газами — одна из приоритетных задач научно-технологического развития России. Это позволяет объективно оценивать выбросы различных веществ, учиться снижать их негативное воздействие на окружающую среду и климат.

Отметим, что исследования проводят в отделе новой молодежной лаборатории. Она создана при поддержке Минобрнауки России в рамках подпрограммы «Развитие национального интеллектуального капитала» государственной программы научно-технологического развития страны.

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