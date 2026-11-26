В рамках XXIV Рождественских образовательных чтений в дошкольном отделении Видновской школы № 1 Ленинского городского округа 24 ноября прошла встреча «Христианское учение о человеке и вызовы современных технологий». Участниками мероприятия стали родители, педагоги и иерей Александр Тарабрин.

Настоятель храма блаженной Ксении Петербургской в деревне Слобода также принял участие во встрече.

Начальник Управления образования администрации Ленинского городского округа Наталия Киселева отметила важность совместного обсуждения.

«Сегодня цифровые технологии прочно вошли в жизнь наших детей, и задача взрослых — сделать так, чтобы они приносили пользу, а не вред. Такие встречи помогают родителям и педагогам вместе искать ответы на сложные вопросы, опираясь на традиционные ценности. Очень важно, что в обсуждении участвуют и священнослужители, и психологи — только в живом диалоге можно найти правильные ориентиры», — сказала Наталия Киселева.

Центральное место на встрече занял вопрос о том, как найти баланс между цифровыми технологиями и гармоничным развитием ребенка.

Педагог-психолог Видновской школы № 1 Светлана Агейкина выступила с докладом об использовании гаджетов детьми, подробно оценив влияние цифровых устройств на развитие дошкольников.

Также педагоги дошкольного отделения организовали интерактивную игру, в ходе которой участники встречи закрепили знания о правильном и безопасном пользовании гаджетами. Воспитанники учреждения представили вниманию гостей театральную инсценировку.

Ярким завершением мероприятия стала презентация мультфильма «Зайка и телефон», созданного совместно педагогами и детьми. Участники легко и непринужденно задавали вопросы, обменивались мнениями. Все это способствовало продуктивному диалогу о месте технологий в жизни ребенка.