Власти Жуковского обсудят с жителями перенос детской площадки на Солнечной улице

Выездное совещание представителей администрации городского округа состоится в 18:00 21 июля у дома № 6 по Солнечной улице. Темой встречи станет возможный перенос детской игровой площадки, расположенной между домами № 4, 6 и 8.
В совещании примут участие заместители главы администрации Жуковского Елена Мотыль и Сергей Феоктистов. Всех заинтересованных жителей приглашают принять участие в обсуждении. Они смогут задать вопросы должностным лицам и высказать свои предложения и пожелания.
Администрация представит на встрече возможные варианты реорганизации игровой зоны, а также рассмотрит мнения по поводу ее будущего расположения и оснащения. Основной целью мероприятия в формате открытого обсуждения является поиск оптимального решения, которое учтет интересы всех жителей близлежащих домов.
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