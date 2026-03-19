Власти Зарайска поддержали запрет продажи топлива подросткам

Фракция «Единой России» в Мособлдуме подготовила законопроект об ограничении продажи бензина и других видов топлива несовершеннолетним. В Зарайском округе поддержали инициативу регионального парламента.

Поводом для обсуждения стала статистика дорожных аварий с участием детей на питбайках. За девять месяцев 2025 года в России зарегистрировали 659 ДТП с участием детей на питбайках. Погибли 23 ребенка, 753 получили ранения. Опыт регионов, где уже ввели ограничения, показывает снижение числа таких аварий на треть.

По данным ГИБДД, за последние три года число ДТП с участием спортивной мототехники выросло в четыре раза. Питбайки и квадроциклы относятся к спортивному инвентарю, но подростки используют их на дорогах общего пользования. Техника не оборудована фарами, поворотниками и зеркалами — это повышает риск аварий. В мае прошлого года в поселке ЗСМ подросток на питбайке попал в аварию и получил тяжелые травмы.

Уполномоченный по правам ребенка Ксения Мишонова обратила внимание на еще одну проблему: дети используют легковоспламеняющиеся жидкости для поджогов.

«Только за этот год произошло четыре террористических акта с участием подростков. В феврале 13-летний школьник поджег две бензоколонки в Электростали. В марте подросток облил горючей жидкостью банкомат и поджег его. Дети получают тяжелые сроки и уголовное преследование. Мы должны их от этого защитить», — заявила Мишонова.

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Виктор Петрущенко подчеркнул, что безопасность детей остается приоритетом для властей и родителей.

«Ситуация с детским травматизмом на питбайках в Зарайске, к сожалению, подтверждает общероссийскую тревожную статистику. Мы не можем оставаться в стороне, когда речь идет о жизни и здоровье детей. Инициатива по ограничению продажи топлива несовершеннолетним — это реальный инструмент защиты. Подростки часто не осознают последствий, садясь за руль спортинвентаря, который не предназначен для дорог общего пользования. Наш долг — предотвратить новые трагедии. Уверен, что жители Зарайска поддержат эту инициативу», — отметил он.

В ближайшее время депутаты направят обращение в Госдуму с просьбой ускорить принятие федерального закона об ограничении использования питбайков детьми. Документ предполагает запрет на выезд такой техники на дороги общего пользования и обязательное обучение в мотошколе.