Власти решат проблему с разбитым окном в многоэтажке Шатуры в ближайшие дни

Представители администрации округа, управляющей компании, депутаты и общественники встретились с жителями дома № 13 на проспекте Маршала Борзова в Шатуре. Поводом стала жалоба на разбитое из-за порывов ветра оконное стекло в подъезде.

Начальник отдела жилищной политики Любовь Жукова сообщила, что до начала отопительного сезона стекло будет вставлено, поскольку тепловой контур дома обязательно должен быть закрыт. «Но собственникам квартир данной площадки необходимо предоставить рабочим управляющей компании доступ к местам общего пользования, поскольку здесь установлена дополнительная входная дверь», — отметила она.

Заместитель главы Шатуры Сергей Пигуль также поручил специалистам управляющей компании убрать все слаботочные провода в короба и согласовать с собственниками график уборки подъезда.

Жильцам порекомендовали зарегистрироваться в общедомовом чате, чтобы иметь возможность оперативно решать проблемы, связанные с их домом.