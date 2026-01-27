Власти Пушкинского обсудили с жителями проблему энергоснабжения

26 января прошла встреча с жителями коттеджного поселка «Жюльверн», посвященная многолетней проблеме энергоснабжения. В разговоре участвовали представители власти и жители, наиболее остро чувствующие перебои с электричеством.

В обсуждении участвовали уполномоченная главой округа Ольга Алексеева, депутат Мособлдумы Михаил Ждан, председатель Совета депутатов Артем Садула и депутат Николай Михайлин. Встреча оказалась продуктивной: была получена важная информация, которая станет основой для дальнейших шагов.

Участники договорились, что перед расширенной встречей с жителями нужно тщательно проработать все правовые и технические детали вопроса.

Для проверки законности действий текущего владельца электросетевого хозяйства областными и местными депутатами были направлены официальные запросы в Прокуратуру и Следственный комитет. Глава округа Максим Красноцветов после видеоконференции с губернатором обратился к силовым структурам с просьбой взять ситуацию на особый контроль и оказать поддержку жителям.