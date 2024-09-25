Автобусный маршрут до Москвы запустят в поселке Аничково по просьбам жителей

Заместитель главы городского округа Лосино-Петровский Михаил Пешков встретился с жителями Аничкова. Он пообещал, что будет организован отдельный маршрут для связи поселка с Москвой.

Жители Лосино-Петровского округа давно ждут появления отдельного маршрута общественного транспорта до Москвы. Этот вопрос стал одним из ключевых на встрече с Михаилом Пешковым.

Для запуска нового маршрута нужно обустроить специальную отстойную площадку с разворотным кругом. Представители партии «Единая Россия» вместе с проектировщиками подобрали место, где может разместиться такая территория. В ближайшее время будет подготовлена схема участка.

Куратор партийного проекта «Безопасные дороги» Александр Манаенков заявил, что организация удобного и безопасного общественного транспорта является одной из приоритетных задач программы. «Мы прислушиваемся к мнению жителей и делаем все возможное, чтобы решить их насущные проблемы», — отметил Манаенков.

Проект нового маршрута согласуют со всеми заинтересованными службами, после чего он будет реализован. Это позволит значительно улучшить транспортную доступность Аничково.

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