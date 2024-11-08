Оборудование для работы в темноте передали бойцам СВО из Подольска

Очередную партию гуманитарной помощи отправили участникам спецоперации власти муниципалитета. Груз получат добровольцы из Подольска, которые находятся в зоне боевых действий

Глава городского округа Григорий Артамонов рассказал, что в партию вошли тепловизор, тактические фонари, тепловизионный прицел и другое оборудование, необходимое в темное время суток. Также бойцам СВО передали дизельные отопители, маскировочные сети и другие нужные на фронте вещи.

«Работаем адресно, отрабатываем каждую заявку, которую присылают ребята и их командиры», — заявил руководитель муниципалитета. Он также поблагодарил за помощь жителей Подольска.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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