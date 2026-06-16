Подмосковные спасатели напомнили о правилах безопасности на водоемах летом

С наступлением жарких дней многие жители Подмосковья устремляются к местным водоемам, чтобы насладиться водными прогулками. Однако заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Щетинин призывает всех любителей активного отдыха не забывать о строгих правилах безопасности.

Прежде чем отправиться в плавание, каждый владелец лодки должен тщательно проверить свое плавсредство. Даже незначительные повреждения могут привести к серьезным последствиям, особенно вдали от спасательных постов. Важно следить за перегрузкой лодки, так как это может затруднить управление и увеличить риск опрокидывания.

Особое внимание следует уделить наличию спасательных жилетов. Они должны быть не просто формально на борту, но и использоваться правильно каждым пассажиром, включая детей. Утопающий человек в состоянии паники тратит много энергии, и даже хороший пловец может не справиться с течением или судорогой. Спасательный жилет дает шанс продержаться до прихода помощи.

Сергей Щетинин также подчеркнул важность хорошей погоды для выхода на воду. Переменчивая погода в Подмосковье может быстро измениться, и выход на акваторию в грозу или при сильном ветре может быть смертельно опасен для легких лодок. Необходимо регулярно сверяться с прогнозом и при первых признаках ухудшения погоды возвращаться к берегу.

Кроме того, нахождение в лодке в состоянии алкогольного опьянения может привести к трагическим последствиям. Алкоголь мешает адекватно оценивать риски, глубину, температуру воды и расстояние до берега. Важно всегда информировать близких о своем маршруте и времени возвращения, чтобы в случае задержки они могли вовремя обратиться за помощью.