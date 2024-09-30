Администрация Пушкинского округа провела с жителями встречу по вопросам ЖКХ

В городском округе Пушкинский прошла встреча жителей с представителями власти и экспертами. Темой мероприятия стала модернизация коммунальной инфраструктуры в Московской области.

Встреча проходила в формате «открытой трибуны». Жители могли лично обратиться со своими проблемами к эксперту-руководителю, который сразу же озвучивал возможные варианты их решения.

В мероприятии приняли участие министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов, первый замминистра ЖКХ региона Сергей Черепанов, глава координационного совета Ассоциации председателей советов многоквартирных домов в Московской области Олеся Тыщенко и другие представители министерств и ведомств. Экспертное сообщество также представляли специалисты управляющих и ресурсоснабжающих организаций, органов местного самоуправления.

Общение продолжалось около трех часов. Более 250 жителей из Пушкинского, Сергиево-Посада, Щелково, Фрязино, Мытищ и Королева задали экспертам и руководителям волнующие их вопросы. Те, по которым принять решение на месте не удалось, собрали в письменном виде для последующего изучения.

Особенно много обращений касалось подготовки к отопительному сезону и состояния котельных. Участников встречи также волновали проблемы качества работы управляющих компаний, содержания многоквартирных домов и канализации.

Министр энергетики Сергей Воропанов поблагодарил горожан за активность, предметные вопросы и интересный диалог.

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