Власти и бизнес договорились о совместной уборке снега в Чехове

В Чехове прошла встреча представителей власти с руководителями торговых объектов. Стороны обсудили уборку снега на прилегающих территориях и подготовку к весеннему сезону.

На совещание пригласили заместителя главы округа Наталью Маминову, заместителя городского прокурора Юрия Рабаева, председателя Совета депутатов Галину Козину. Присутствовали также представители Министерства чистоты Московской области, сотрудники организации «Чеховское благоустройство» и местные предприниматели.

Руководителям торговых точек напомнили о необходимости следить за состоянием входных групп. Нужно расчищать ступеньки и убирать сосульки. Участники встречи отметили, что уборке часто мешают припаркованные машины и сугробы после чистки проездов.

«В апреле стартует месячник благоустройства, — сообщили представители администрации. — Собственники приведут в порядок свои территории, покрасят урны, отремонтируют ступеньки и козырьки». Для упрощения контроля разработают специальный чек-лист.

Власти и предприниматели договорились продолжать совместную работу. Это поможет достичь общих целей по благоустройству округа.