Власти Химок продемонстрировали поддержку бизнеса на примере типографии

В городе Химки на Нагорном шоссе, дом 2, корпус 8, представители городской администрации посетили типографию, чтобы показать, как власть может способствовать развитию бизнеса.

Типография — это пример малого бизнеса с оборотом в несколько миллионов рублей в месяц. Однако ее влияние на экономику города не ограничивается только этими цифрами. Она создает рабочие места, платит налоги в местный бюджет и делает заказы для смежных предприятий.

Татьяна Сысоева из организации «Малый бизнес Химки» сообщила о действующих субсидиях. По ее словам, в 2026 году из бюджета Московской области на поддержку малого и среднего предпринимательства направят более 3,6 миллиарда рублей — это на 30% больше, чем в прошлом году. Из них порядка 1 миллиарда рублей пойдет на региональные субсидии, которые предприниматели могут использовать безвозмездно.

Для типографии наиболее актуальны несколько программ поддержки. Во-первых, это компенсация до 90% затрат на покупку и лизинг оборудования отечественного производства или производства дружественных стран. Во-вторых, субсидия на участие в профильных выставках. Также предприниматели могут возместить до 90% процентов по кредитам на модернизацию производства. Есть отдельная программа поддержки для социальных предпринимателей.

Владельцы типографии на Нагорном шоссе заинтересовались этими предложениями. С помощью городских программ бизнес планирует модернизировать станки и расширить штат.