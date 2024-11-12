Власти Чехова встретятся с жителями села Талалихино 14 ноября

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин подвел итоги прошедшей недели и обозначил планы на текущую. Благодаря ремонту одного из котлов на котельной № 1 удалось восстановить подачу тепла в многоквартирные дома.

На этой неделе в округе запланированы обходы дворовых территорий и общественных пространств. Кроме того, глава Чехова оценит качество работы коммунальных служб. Строительство детской поликлиники на 500 мест продолжается. Михаил Собакин планирует посетить стройплощадку и заслушать отчет подрядной организации о готовности объекта.

В ДК «Фортуна» в селе Талалихино на Спортивной улице, 2Л 14 ноября пройдет выездная администрация. Жители смогут задать вопросы профильным специалистам и представителям структурных подразделений администрации, а также получить обратную связь.

В субботу, 16 ноября, образовательное учреждение № 10 примет гостей и участников турнира, приуроченного ко всероссийскому дню самбо. На соревнования соберутся спортсмены из разных городов Подмосковья и Москвы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».