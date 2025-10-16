Влахернские чтения начались в Дмитровском округе

Торжественное открытие X юбилейных Влахернских чтений состоялось в стенах музея-заповедника «Дмитровский кремль». Масштабный форум, приуроченный к празднованию Покрова Пресвятой Богородицы, собрал представителей церкви, научного сообщества, деятелей культуры и образования.

Влахернские чтения давно стали неотъемлемой частью культурной и духовной жизни Дмитровского округа. Этот многогранный культурный проект, направленный на духовно-нравственное воспитание молодого поколения, включает познавательные лекции, образовательные мероприятия, художественные выставки и концерты.

Центральной темой юбилейных чтений стала «Защита Отечества и традиционных ценностей в семье и обществе как вызов нашего времени». На открытии присутствовали почетные гости: инициатор и идейный вдохновитель фестиваля, глава регионального отделения «Союза православных женщин» Светлана Тягачева, заместитель главы округа Ирина Костышина, благочинный Дмитровского церковного округа Афанасий Чорногуз и почетный гражданин Московской области Леонид Тягачев.

Влахернские чтения продлятся почти три недели. 2 ноября, в день торжественного закрытия форума, состоится гала-концерт.

«Влахернские чтения объединяет представителей разных поколений и сфер деятельности. Особенно ценно, что форум направлен на воспитание нравственности и патриотизма у молодого поколения, сохранение и развитие наших традиционных ценностей», — отметил временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.