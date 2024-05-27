Владислава Мурашова назначили главой министерства по содержанию территорий в Подмосковье

Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: В. С. Мурашов / Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Заместителя председателя правительства Московской области Владислава Мурашова назначен главой Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

«Подмосковье — наш дом. Общая задача содержать его в чистоте и порядке», — отметил Мурашов.

Он подчеркнул, что ведомство работает над оптимизацией всех процессов от уборки контейнерных площадок до блока обращения с твердыми бытовыми отходами.

«На повестке много работы. Одной из ключевых задач является подготовка многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду», — заключил министр.

Напомним, что вопросы, связанные с чистотой и содержанием общественных и придомовых территорий — главная задача министерства.

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