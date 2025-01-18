Владислав Третьяк получил награду «Отличник физической культуры и спорта»

Легендарный советский хоккеист, трехкратный олимпийский чемпион и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк удостоен ведомственной награды Министерства спорта Российской Федерации «Отличник физической культуры и спорта». Награда вручена за его многолетний вклад в развитие физической культуры и спорта, а также за успехи в подготовке спортсменов и специалистов.

Владислав Третьяк, уроженец села Орудьево Дмитровского округа, стал символом отечественного хоккея. Его карьера полна выдающихся достижений: он признан одним из лучших вратарей в истории мирового хоккея. С 2006 года он возглавляет Федерацию хоккея России, и за годы его руководства сборная страны добилась значительных успехов, включая олимпийское золото 2018 года и четыре титула чемпионов мира.

«Владислав Александрович — это не только выдающийся спортсмен, но и пример для подрастающего поколения. Его вклад в развитие российского спорта невозможно переоценить», — подчеркнул глава Дмитровского округа Иван Курданин.

За свою карьеру Владислав Третьяк неоднократно удостаивался высоких наград, включая орден Ленина и орден Александра Невского. Он остается единственным хоккеистом, трижды получившим престижную награду «Золотая клюшка» как лучший игрок Европы.