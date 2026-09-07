Владимир Путин присвоил Королеву почетное звание «Город трудовой доблести»

Президент России Владимир Путин своим указом присвоил Королеву почетное звание «Город трудовой доблести». Об этом сообщили в пресс-службе Московской областной думы.

Ветераны округа обратились к депутатам с соответствующей просьбой в прошлом году. Мособлдума и правительство Подмосковья позже направили ходатайство главе государства.

«В годы Великой Отечественной войны жители внесли неоценимый вклад в общую Победу: сутками работали на оборонных заводах, возвращали в строй подбитую авиацию и снабжали фронт боеприпасами. Королев по праву встал в один почетный строй с нашими городами трудовой доблести — Коломной, Подольском и Ступино. Заслуженное и долгожданное признание великого трудового подвига наших земляков!» — отметил председатель областного парламента Игорь Брынцалов.

Почетное звание учредили в 2020 году. Его присваивают городам, жители которых совершили в тылу трудовые подвиги и внесли значительный вклад в Великую победу.