Владимир Никитин из Подмосковья побил рекорд России в беге на 10 километров

Легкоатлет из Подмосковья Владимир Никитин установил новый рекорд России в беге на десять километров по шоссе. Это произошло на Московском марафоне, сообщили в пресс-службе Минспорта региона.

«Эмоции зашкаливают, я очень рад. Хочу сказать огромное спасибо своей семье — жене, дочке, сыну, их поддержка для меня очень важна. Организаторы Московского марафона сделали все, чтобы мы показали хорошие результаты, соперники были очень сильны», — поделился эмоциями Никитин.

Спортсмен пробежал дистанцию за 27 минут 40 секунд, выиграл золото и обновил национальный рекорд. Вторым стал спортсмен из Кении, а третье место занял еще один россиянин.

В ведомстве уточнили, что Никитин побил собственный рекорд: раньше он пробежал десять километров за 28 минут и 0,1 секунды. Этот результат держался с 2023 года. Представитель Подмосковья — многократный чемпион России на длинных дистанциях. Он также владеет рекордами страны на три ысячи и пять тысяч метров.

Напомним, XII Московский марафон проходит 20 и 21 сентября 2025 года и входит в госпрограмму «Спорт России».