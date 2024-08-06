Владимир Мединский оценил восстановление усадьбы Татищева в Солнечногорске

Российское военно-историческое общество
Фото: Российское военно-историческое общество

Усадьбе историка и государственного деятеля Василия Татищева в Солнечногорске возвращают исторический облик. Ход работ проверил председатель Российского военно-исторического общества и помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский.

В усадьбе уже провели работы по сохранению оставшихся строений: главного дома, служебного корпуса и флигеля. Территорию благоустроили, установили лавочки и уличное освещение. Сейчас ведутся противоаварийные работы. В ноябре в сквере усадьбы открыли памятник Василию Татищеву.

«Подмосковное Болдино возрождается из руин. Лично проверил ход работ в усадьбе Татищева. Все по плану. Здесь Василий Татищев написал „Историю Российскую“. Год назад здесь было болото, груды мусора, заросли борщевика и руины», — написал в соцсетях Владимир Мединский.

Российское военно-историческое общество
Фото: Российское военно-историческое общество
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Российское военно-историческое общество
Фото: Российское военно-историческое общество
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Российское военно-историческое общество
Фото: Российское военно-историческое общество
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Восстановлением объекта культурного наследия занимается Российское военно-историческое общество при поддержке Российского фонда культуры и частных пожертвований.

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