Владимир Локтев стал вице-губернатором Подмосковья по ряду профилей — Андрей Воробьев

Владимир Локтев занял пост вице-губернатора Подмосковья, курирующего капитальное строительство, транспортный блок, природопользование, экологию, управление государственной собственностью и земельные отношения. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев .

«Все мы его хорошо знаем, Мособлдума согласовала это решение. Надеюсь, что дальнейшие актуальные вопросы вместе с командой, которая вам вверена, вы успешно будете реализовывать», — отметил глава Подмосковья.

Владимир Локтев работал в структурах Росреестра, знает вопросы управления земельными ресурсами и дорожного строительства.

Он был заместителем министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, а с 2019 года — министром строительного комплекса.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».