Владимир Локтев стал вице-губернатором Подмосковья по ряду профилей — Андрей Воробьев
Глава Подмосковья сообщил о назначении Владимира Локтева вице-губернатором
Владимир Локтев занял пост вице-губернатора Подмосковья, курирующего капитальное строительство, транспортный блок, природопользование, экологию, управление государственной собственностью и земельные отношения. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.
«Все мы его хорошо знаем, Мособлдума согласовала это решение. Надеюсь, что дальнейшие актуальные вопросы вместе с командой, которая вам вверена, вы успешно будете реализовывать», — отметил глава Подмосковья.
Владимир Локтев работал в структурах Росреестра, знает вопросы управления земельными ресурсами и дорожного строительства.
Он был заместителем министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, а с 2019 года — министром строительного комплекса.
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