Владельцы собак и кошек вакцинировали 28 питомцев в Центральном парке Истры

В Центральном парке Истры организовали мобильный пункт вакцинации животных. За помощью обратились хозяева 23 собак и 5 кошек.

В передвижном ветпункте не только вакцинируют, но и чипируют питомцев. Чип содержит основную информацию о животном: состояние здоровья, наличие прививок и прочее. Процедуру проводят один раз. Потерять такой чип довольно сложно, кроме того, он во много раз увеличивает шансы найти домашнее животное в случае его потери.

Владельцы четвероногих также смогли получить консультацию ветеринара в мобильном пункте.

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