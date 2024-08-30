Владельцы собак чипировали 9 питомцев в парке «Киово» в Лобне

Акцию «Не потеряй друга» провели в парке «Киово» городского округа Лобня. Хозяева собак зарегистрировали 14 питомцев, девять чипировали и двоих вакцинировали.

При содействии Министерства сельского хозяйства и продовольствия совместно с Министерством благоустройства Московской области в Лобне прошла акция «Не потеряй друга». Мероприятие провели в парке «Киово».

Прямо во время прогулки владельцы зарегистрировали 14 собак, девять четвероногих любимцев чипировали, двоим поставили вакцины. Установленный в теле животного микрочип поможет быстро отследить местонахождение питомца. Устройство безопасно для здоровья собаки.

Ветеринары в рамках акции проконсультировали собаководов о том, как ухаживать за питомцами.

Подобные мероприятия организуют в 14 парках Подмосковья: 29 августа в парке «Дубрава» и парке «Скитские пруды», 3 сентября в парке имени Николая Островского и парке Героев Отечественной войны 1812 года, 4 сентября в парке «Захарово», 7 сентября в парке Истры, 10 сентября в парке Люберец и парке имени Льва Толостого.

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