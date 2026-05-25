Минимущества Подмосковья напомнило собственникам правила продажи сельхозземель

Министерство имущественных отношений Московской области информирует собственников сельскохозяйственных земель о правилах их продажи. Законодательство обязывает владельцев уведомлять региональные власти о намерении продать участок, так как у правительства есть приоритетное право покупки таких объектов.

В конце прошлого года Минимущества внесло изменения в закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории Московской области». Теперь владельцам не нужно указывать ряд обязательных сведений, включая данные о госрегистрации права собственности, категорию земли и вид разрешенного использования. Эти меры направлены на уменьшение ошибок в документах и сокращение числа отказов в приеме заявлений.

Заявители могут воспользоваться онлайн-услугой Минимущества на региональном портале госуслуг «Рассмотрение извещений о продаже земельных участков сельскохозяйственного назначения». Для подачи заявления необходимо указать цену, размер и местоположение участка, ограничения и обременения на нем, а также срок осуществления расчетов.

Результат обработки заявления появится в личном кабинете заявителя в течение 15 рабочих дней.

Преимущественное право покупки правительством не применяется к садовым и огородным участкам, участкам для ведения личного подсобного хозяйства, гаражному строительству и земельным участкам с расположенными на них объектами недвижимости. Также уведомление не требуется, если продажа осуществляется через публичные торги.