Владельцы садовых участков в Воскресенске смогут бесплатно подвести газ

Участниками программы социальной газификации могут стать владельцы участков в СНТ Воскресенска с 16 апреля этого года. Газовые сети до границ участков им проведут бесплатно.

Главное условие участия в программе — земельный участок в СНТ должен быть расположен в границах газифицированных населенных пунктов. Подавая заявку, необходимо приложить к ней протокол общего собрания членов СНТ о согласии на догазификацию. Председателям уже СНТ уже передали шаблон протокола. Кроме того, подключаемое домовладение должно быть зарегистрировано.

«Сегодня встречались с руководителем филиала АО „Мособлгаз“ „Юго-Восток“ Андреем Королевым, чтобы обсудить план работ по этому направлению в нашем округе. В городском округе Воскресенск таких СНТ 13», — прокомментировал глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

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