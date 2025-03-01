Владельцу напавших на корги собак в Химках выписали штраф в 2 тысячи рублей

В Химках на Молодежной улице две собаки — стаффордширский терьер и алабай, которых хозяин выгуливал без намордников, — напали на корги. Ветеринарные инспекторы Министерства сельского хозяйства Московской области проверили информацию по данному факту.

Владельца собак привлекли к административной ответственности за нарушение правил выгула животных. Ему назначили максимальный штраф в размере двух тысяч рублей.

В Минсельхозе региона отметили, что информация о гибели корги не подтвердилась. Ветеринары напомнили, что по закону Московской области все собаки выше 25 сантиметров в холке должны гулять на поводке и в наморднике.