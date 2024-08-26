Владельцев такс пригласили на фестиваль в Чехове 8 сентября

В музее-заповеднике «Мелихово» в Чехове состоится фестиваль «Таксы Чехова» 8 сентября. Мероприятие пройдет в 18-й раз и объединит всех любителей этой породы собак. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В программе — спортивные активности, мастер-классы, выступления цирковых артистов, фотосессии и многое другое. Музей представит специальный приз за лучший костюм в чеховской тематике. Также можно будет приобрести сувениры, связанные с таксами.

Для участия в фестивале требуется предварительная регистрация. С подробностями можно ознакомиться на сайте музея.

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