Владельцев собак пригласили на парные старты забега «Зарайский Бизон» 20 июня

В Подмосковье вновь пройдет исторический забег «Зарайский Бизон», объединяющий спорт, экстрим и участие четвероногих питомцев. Восьмое по счету соревнование состоится 20 июня в Зарайске.

Регистрация на парный старт «След в след» уже началась. Ее можно пройти по ссылке.

Участникам предстоит пройти весь маршрут вместе со своими собаками по формату «1+1». Маршрут пройдет по пересеченной местности рядом с рекой Осетр и стенами Зарайского кремля. Спортсмены преодолеют более двух километров, 15 искусственных препятствий, водные броды, грязевые участки и сложные подъемы.

К участию допускают совершеннолетних владельцев собак любых пород старше одного года. Обязательное условие — наличие ветеринарного паспорта с действующей прививкой от бешенства. Во время гонки животное должно быть пристегнуто к поясу хозяина, использование намордников запрещено.

Помимо соревнований, для гостей подготовят развлекательную программу с конкурсами и призами. Также традиционно организуют бесплатные экскурсии по Зарайскому кремлю.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что «Зарайский Бизон» проводят с 2019 года при поддержке Министерства физической культуры и спорта региона в рамках федеральной программы «Спорт России». За несколько лет мероприятие стало одним из самых ярких спортивно-туристических событий Подмосковья и ежегодно собирает участников со всего Центрального федерального округа.