Владельцев незаконных построек в Щелкове предупредили о сносе сооружений

Администрация городского округа Щелково напомнила владельцам самовольно установленных объектов некапитального строительства, таких как гаражи «ракушки», незаконно размещенных на территории городского округа, о необходимости предоставить документы, подтверждающие законность их установки и право пользования земельным участком. Своевременное предоставление документов поможет избежать возможных санкций, связанных с незаконным размещением объектов, и обеспечит правовую защиту владельцев.

Сейчас устанавливается владелец объектов, установленных без соответствующих разрешений, на землях, государственная собственность на которые не разграничена, по адресу: Московская область, городской округ Щелково, поселок городского типа Загорянский, улица Кошевого (координаты 55.928212, 37.931115).

Владельцу рекомендуется обратиться в Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО по адресу: город Щелково, площадь Ленина, дом 2, кабинет 208. Документы, подтверждающие законность объекта и право пользования земельным участком, необходимо предоставить до 21 апреля 2025 года.