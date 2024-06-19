Владельцев магазинов в жилом доме в Мытищах обязали снизить уровень шума

С жалобами на шум от магазинов в здании, прилегающем к жилому дому на Новомытищинском проспекте, 39, обратились жители. Специалисты Управления Роспотребнадзора провели проверку и предприняли меры.

Несколько обращений с жалобами поступило от жильцов дома. После в квартирах замерили уровень шума. Он превысил нормативы. Предпринимателям выдали предписание устранить проблему. Вопрос обсудили на рабочей встрече с участием начальника отдела санитарно-эпидемиологического Управления Роспотребнадзора по Московской области Анны Агаповой.

«Следует провести комплекс мероприятий по улучшению жизни граждан. Предприниматели обязаны осуществлять деятельность, в первую очередь, соблюдая законодательство», – прокомментировала начальник управления потребительского рынка и услуг округа Елена Подмаркова.

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