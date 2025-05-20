Владельцев кикшеринга в Сергиево-Посадском округе призвали к порядку

В администрации Сергиево-Посадского городского округа прошло совещание по вопросам использования жителями электросамокатов. На встрече собрались представители Госавтоинспекции и операторы кикшеринга — Urent и Whoosh.

Сегодня в Сергиево-Посадском городском округе на 343 виртуальных парковках размещаются 470 самокатов от двух операторов. Однако жители часто встречают транспортные средства во дворах и обращаются в администрацию муниципалитета с жалобами.

«Мы видим, что жители оставляют электросамокаты по всему городу, они мешают, а иногда и затрудняют движение», — сказал заместитель главы Сергиево-Посадского городского округа Андрей Досавицкий.

В текущем году для кикшеринга повсеместно ввели ограничение по скорости средств индивидуальной мобильности до 20 километров в час, в отдельных зонах — до 10-12 километров в час. Сейчас в Сергиевом Посаде рассматривают возможность запрета на использование электросамокатов в ночное время. Также хотят запретить передвижение средств индивидуальной мобильности по территории Лавры и Черниговского скита. Отметим, что за прошлую неделю за неправильную парковку операторам выписали 18 штрафов по 500 рублей.

Чтобы упростить подачу жалоб на нарушителей — внедрят специальные QR-коды, которые будут вести в чаты для жителей города и инициативных групп. Помимо этого, запретят передвижение на электросамокатах во время массовых мероприятий. Рассматривают возможность введения номеров для всех средств индивидуальной мобильности и создания крупных парковочных зон.

Отметим, что до 1 июня операторы представят стандарты и предложения по обсуждаемым вопросам. Администрация Сергиева Посада готова выделить места для парковки самокатов и продолжить взаимодействие для безопасного развития сервиса в городе.