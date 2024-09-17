Видеонаблюдение в Одинцове зафиксировало незаконный сброс мусора

Владельцы двух грузовых фургонов несанкционированно сбрасывали мусор в поселке ВНИИССОК в Одинцовском городском округе. Нарушения зафиксировали камерами видеонаблюдения пятого сентября на контейнерной площадке у дома № 5.

Несанкционированный сброс мусора на контейнерные площадки в Подмосковье наказывается крупными штрафами. Камеры фиксируют государственный номер автомобиля, из которого выбрасывают мусор. Позднее владельцу транспортного средства выписывают штраф по упрощенной процедуре. Размер штрафа для граждан составляет до 70 тысяч рублей, а для должностных лиц — до 100 тысяч. Юридическим лицам выписывают штрафы до 200 тысяч рублей.

Жителям региона необходимо утилизировать мусор в том населенном пункте, где они проживают. Для этого надо заключить официальный договор на вывоз бытовых отходов.

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