Владельцам заброшенных участков в Коломне увеличат налоговую ставку до 1,5%

Заброшенные участки начали выявлять в Коломне. Владельцев обязуют привести их в порядок, иначе поднимется налоговая ставка до 1,5% или земельный участок конфискуют через суд и продадут на торгах.

Заброшенные земельные участки чаще всего завалены мусором, заросли кустарниками и деревьями. Такая обстановка может создать экологическую проблему и пожарную опасность для соседних домов.

Подобные участки встречаются в садовых товариществах, на территориях индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства или на сельскохозяйственных угодьях.

«Информация о таких участках поступает к нам благодаря обращениям граждан через портал „Добродел“, а также непосредственно в администрацию. Кроме того, данные собираются от председателей СНТ и во время регулярных проверок муниципальным земельным контролем», — пояснила Вера Громова, руководитель управления имуществом и земельных отношений администрации городского округа Коломна.

Собственнику, который забросил земельный участок, отправляют предупреждение о нарушении закона и дают 90 дней на устранение проблемы. Если через три месяца он не приводит в порядок территорию, тогда данные передают в налоговую службу.

«С владельца начинают взимать повышенный земельный налог. Ставка увеличивается с 0,3% до 1,5% — в пять раз больше обычного. Если ситуация остается прежней, через три года участок может быть конфискован через суд и продан на торгах», — добавила Вера Громова.

В Коломне уже два участка подверглись такой процедуре. В прошлом году предупреждение получили 559 владельцев. Примерно треть из них привели в порядок земельные участки. По итогам проверки налоговые органы начислили дополнительные налоги на сумму около 14 миллионов рублей.