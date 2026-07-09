Владельцам спецсчетов для капремонта в Подмосковье напомнили правила отчетности

Управляющим организациям, ТСЖ и ТСН, являющимся владельцами специальных счетов для капитального ремонта, напомнили о необходимости своевременно предоставлять сведения о формировании и расходовании средств фонда. Эту тему затронуло Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Согласно требованиям жилищного законодательства, информация о движении средств должна регулярно размещаться сразу в двух системах: ежемесячно в АИС ГЖИ Подмосковья и ежеквартально в ГИС ЖКХ.

Владельцам спецсчетов рекомендуют проверить полноту ранее внесенных данных, устранить возможные пробелы и сверить всю информацию с банковскими выписками.

В ведомстве подчеркнули, что за нарушение порядка предоставления сведений предусмотрена административная ответственность. Для должностных лиц штрафы могут составить от пяти до 10 тысяч рублей, для организаций — от 30 до 50 тысяч.

Кроме того, отсутствие необходимых данных или наличие задолженности может стать основанием для перевода средств на счет регионального оператора. В этом случае собственники жилья теряют возможность самостоятельно распоряжаться накоплениями на капитальный ремонт.