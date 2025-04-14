Владельцам электросамокатов в Раменском напомнили о правилах безопасности

Сотрудники «Раменского автодора» вместе с активистами молодежного центра провели мероприятие, чтобы рассказать велосипедистам и владельцам электросамокатов о правилах дорожного движения. Профилактика стала важной частью работы по повышению уровня безопасности на дорогах в связи с растущим числом пользователей двухколесного транспорта.

В рамках акции волонтеры распространяли информационные буклеты и памятки, в которых содержалась информация о правилах безопасного поведения на дороге. Они акцентировали внимание на необходимости использования защитной экипировки, включая шлемы и светоотражающие элементы, которые помогают повысить видимость на дороге, особенно в условиях плохой видимости.

Организаторы не только информировали, но и призывали участников дорожного движения соблюдать правила, чтобы минимизировать количество аварий и ДТП. Напомнили и о том, что соблюдение правил — это не только обязанность, но и залог безопасности жизни и здоровья на дороге.