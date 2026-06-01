Владельцам электромобилей напомнили о праве на бесплатную парковку в Подмосковье

Более тысячи владельцев электромобилей получили возможность бесплатно парковаться в Подмосковье. Оформить такое право можно через «Госуслуги», сообщили в региональном Минтрансе.

Разрешения позволяют бесплатно оставлять машины на 276 платных парковках в 38 округах.

В реестр бесплатной парковки также включили более 600 мотоциклов. Из-за открытия сезона в мае количество зарегистрированных транспортных средств увеличилось.

Льготу могут получить многодетные семьи Подмосковья.

«Парковочное место после получения разрешения не резервируется — можно парковаться на любом свободном месте платной парковки», — пояснили в ведомстве.

