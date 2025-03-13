Владельцам электромобилей напомнили о действующих в Подмосковье льготах

В Московской области все большую популярность набирают электромобили. Министерство энергетики региона напомнило, что для владельцев таких транспортных средств действуют льготы.

Обладатели электрокаров могут бесплатно оставлять машины на парковках в Подмосковье. Кроме того, до 2027 года для них действует нулевая ставка транспортного налога.

Владельцы электромобилей могут бесплатно проезжать по некоторым платным трассам, среди которых М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-11 «Нева». Сэкономить можно и на покупке машины. По программе льготного кредитования доступны Москвич 3е, Амберавто А5, некоторые модели Evolute и Voyah.

В Министерстве энергетики Подмосковья обратили внимание на то, что в регионе уже сейчас работают более 700 электрозарядных станций.

Все эти меры поддержки направлены на улучшение экологической обстановки.