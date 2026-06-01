Владельца наркофермы задержали в Одинцове

Сотрудники полиции задержали 52-летнего жителя Одинцовского округа по подозрению в незаконном обороте наркотиков. В его коттедже в деревне Белозерово правоохранители обнаружили оборудованные помещения для выращивания конопли и более сотни растений.

Оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Одинцовскому округу провели комплекс оперативно-розыскных действий, в ходе которых вышли на предполагаемого организатора домашней наркофермы. Проверка привела полицейских в частный дом, расположенный в деревне Белозерово. По данным следствия, именно там мужчина на протяжении длительного времени занимался культивированием запрещенных растений.

Во время осмотра коттеджа сотрудники полиции обнаружили на втором этаже две специально оборудованные комнаты. В помещениях были установлены системы освещения и вентиляции, необходимые для выращивания растений в закрытом пространстве. Кроме того, правоохранители изъяли 143 горшка с саженцами и взрослыми кустами, пакет с листьями и стеблями растений, а также электронные весы, измельчитель, вакуумный упаковщик и материалы для фасовки.

«Два года назад я приобрел семена каннабиса через теневой сегмент интернета и выращивал растения для личного употребления», — пояснил задержанный в ходе разбирательства.

Изъятые образцы направили на исследование. По итогам проверки были возбуждены уголовные дела. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.