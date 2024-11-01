Владельца фургона оштрафовали за незаконный сброс мусора в Одинцове

В Одинцовском округе продолжают отлавливать нарушителей закона. На этот раз выписали штраф владельцу фургона, который сбросил строительный мусор в поселке Гарь-Покровское.

Владелец грузовой «Газели» нарушил правила обращения со строительными отходами. Действия мужчины четко зафиксировали камеры видеонаблюдения: мусор несанкционированно сбросили из фургона на контейнерной площадке в поселке Гарь-Покровское.

Представители Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области отметили, что несанкционированный сброс мусора на контейнерные площадки наказывается крупными штрафами. Сначала камеры фиксируют государственный номер автомобиля, из которого совершили выброс отходов. После этого владельцу транспортного средства выписывают штраф по упрощенной процедуре. Для граждан его размер составляет до 70 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч, а для юридических лиц — до 200 тысяч рублей.

Жителям Подмосковья необходимо утилизировать мусор в том населенном пункте, где они проживают. Для этой процедуры заключают официальный договор на вывоз бытовых отходов.

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