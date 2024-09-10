Владельца автомойки в Лосино-Петровском обязали устранить нарушения

Заместители главы городского округа Лосино-Петровский Вера Алексеева и Иван Бурнакин проверили работу автомойки в деревне Райки. Предпринимателя обязали привести бизнес в соответствие с федеральным законодательством.

Автомойка расположена в доме № 64 на Центральной улице. Жители пожаловались на работу бизнеса на встрече с администрацией. Они рассказали, что вода с химикатами стекает на прилегающие участки, губит деревья и заливает территорию.

Во время проверки выяснилось, что владелец автомойки получил разрешение только на ведение подсобного хозяйства и незаконно присвоил себе 187 метров территории. Его обязали поменять вид назначения земли, смонтировать очистные сооружения, оформить примыкание к федеральной трассе, демонтировать незаконную рекламу и привести в порядок прилегающую территорию.

Представители администрации сказали, что помогут владельцу разобрать нарушения и определить порядок действий, чтобы узаконить бизнес и привести к соответствию с Федеральным законодательством.

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