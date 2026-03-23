Владелица швейного производства провела встречу с молодежью в Пушкино

В молодежном центре «Точка притяжения» в Пушкино 20 марта прошла встреча в формате «Диалог на равных». Гостем мероприятия стала владелица швейного производства из Ивантеевки Елена Урбан.

Школьники и студенты смогли напрямую пообщаться с действующим предпринимателем. Формат открытого диалога позволил участникам задавать вопросы и получать честные ответы от человека, который прошел этот путь сам.

Разговор выстроили вокруг трех ключевых блоков: путь, профессия, развитие. Обсудили, как детские увлечения и школьный опыт влияют на выбор дела во взрослой жизни, с чего начинается бизнес и какие решения приходится принимать в процессе работы.

Отдельно Елена Урбан поделилась нюансами работы швейного производства в современных условиях: что важно при запуске новых изделий, какие требования диктует рынок и как оставаться конкурентоспособным.

Говорили также о том, какие качества необходимы руководителю, как выстраивать эффективную работу с сотрудниками и почему подход к ведению бизнеса меняется по мере взросления компании. Затронули перспективы: развитие компании, расширение производства и возможности выхода за пределы региона.

Такие встречи в «Точке притяжения» проходят каждую неделю. Спикерами выступают жители округа — предприниматели, спортсмены, общественные деятели. Подобные мероприятия помогают молодежи определиться с будущей профессией, глядя на успешные примеры.