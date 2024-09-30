Владелец участка в Чапаевке выплатит 300 тысяч рублей за незаконную свалку

Одинцовский городской суд поддержал требования Минэкологии Подмосковья о возмещении ущерба, нанесенного незаконной свалкой в Одинцовском округе. Ответчиком выступил владелец земельного участка в Чапаевке.

На участке обнаружили навалы строительных отходов и грунтов. Эксперты провели исследования и установили, что на площади 575 квадратных метров размещено 626 кубометров мусора. Сумма рассчитанного ущерба почвам составила 308 тысяч рублей.

Собственник добровольно возмещать ущерб отказался, поэтому Минэкологии обратилось в суд и выиграло дело.

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