Включение детских лагерей в реестр перевели в онлайн в Подмосковье

Подмосковные предприниматели получили возможность подавать сведения в Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на «Госуслугах» . Раньше организации отправляли все необходимые документы по электронной почте.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, регион стал первым, где оцифровали процесс включения в реестр детских лагерей.

«Раньше организации по электронной почте отправляли полный пакет документов. Сейчас все стало значительно проще: достаточно заполнить электронное заявление на нашем региональном портале и прикрепить сканы учредительных документов, все остальные сведения будут запрошены автоматически», — сказала первый заместитель председателя правительства региона Людмила Болатаева.

Реестр содержит список зарегистрированных детских лагерей и информацию об условиях проживания там, программах, досуге и ценах.

Услугу предоставляют бесплатно, ее могут использовать предприниматели и юридические лица. При помощи сервиса также можно изменить уже внесенные данные или подать заявление на исключение учреждения из реестра.

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