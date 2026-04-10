Вячеслав Фетисов встретился с юными хоккеистами из Жуковского

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной думы, член Высшего совета партии «Единая Россия» Вячеслав Фетисов и глава Жуковского Андроник Пак провели встречу с местной командой «Метеор». Ребята пообщались с именитым спортсменом и задали ему множество вопросов.

Хоккеисты «Метеора» показала высокие результаты в спортивном сезоне 2024-2025. Команда победила во всероссийском финале соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» среди юношей, заняла второе место на международном этапе «Золотой шайбы» и третье — в суперфинале всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» среди команд юношей.

Легендарный спортсмен оставил автографы на шайбах и форме ребят. На встрече также присутствовал тренер команды Артем Рыбин.

«Ребята из „Метеора“ — большие молодцы. Я вижу, как развивается хоккей в регионе, и уверен: здесь, в Жуковском, растут будущие чемпионы и успешные люди нашей страны», — отметил Вячеслав Фетисов.