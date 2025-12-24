Вячеслав Фетисов навестил ветерана войны Бориса Геренрота в Подольске
В преддверии Нового года особенно важно вспомнить тех, кому мы обязаны самым главным — жизнью. Депутат Государственной думы, легенда хоккея Вячеслав Фетисов приехал в Подольск, чтобы лично поздравить с наступающим праздником ветерана Великой Отечественной войны Бориса Геренрота.
Эта встреча — не просто формальность, а разговор поколений, разделенных десятилетиями, но объединенных любовью к Родине. В 1941 году Борису Александровичу было всего 15 лет. Вместо детства — строительство оборонительных рубежей под Москвой, затем артиллерийская школа и добровольный уход на фронт. Он защищал столицу в составе подразделения противотанковой артиллерии. В ряды Красной армии был призван в 1944 году и участвовал в сражениях на 3-м Белорусском фронте и в Забайкалье.
Мужество Бориса Геренрота отмечено высокими наградами — орденом Отечественной войны второй степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», «За победу над Японией».
Сегодня, в свои 99 лет, почетный гражданин Подольска продолжает трудиться и учить других. Он — доцент Высшей школы экономики, передающий молодежи не только знания, но и ту самую силу духа, что спасла когда-то нашу страну. Делится знаниями, читает Чехова и Блока, собирает личную библиотеку.