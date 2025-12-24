Вячеслав Фетисов навестил ветерана войны Бориса Геренрота в Подольске

В преддверии Нового года особенно важно вспомнить тех, кому мы обязаны самым главным — жизнью. Депутат Государственной думы, легенда хоккея Вячеслав Фетисов приехал в Подольск, чтобы лично поздравить с наступающим праздником ветерана Великой Отечественной войны Бориса Геренрота.

Эта встреча — не просто формальность, а разговор поколений, разделенных десятилетиями, но объединенных любовью к Родине. В 1941 году Борису Александровичу было всего 15 лет. Вместо детства — строительство оборонительных рубежей под Москвой, затем артиллерийская школа и добровольный уход на фронт. Он защищал столицу в составе подразделения противотанковой артиллерии. В ряды Красной армии был призван в 1944 году и участвовал в сражениях на 3-м Белорусском фронте и в Забайкалье.