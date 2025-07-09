Вице-президент торгово-промышленной палаты встретился с предпринимателями в Ногинске

Вице-президент торгово-промышленной палаты России Дмитрий Курочкин встретился с представителями бизнеса Богородского округа. На встрече обсуждалась возможность взаимодействия и перспективные проекты.

Директор Союза «Ногинская торгово-промышленная палата» Магомет Сакалов совместно с вице-президентом торгово-промышленной палаты России Дмитрием Курочкиным и руководителем направления Департамента проектной и инвестиционной деятельности торгово-промышленной палаты России Сергеем Звягиным посетили промышленные предприятия Богородского округа.

На территории Богородского индустриального парка гости осмотрели производственную площадку и провели переговоры с директором предприятия Антоном Павловым. В центре внимания были вопросы, касающиеся инвестиционных планов компании. Также были рассмотрены перспективы взаимодействия на уровне муниципальной, региональной и федеральной палат по направлению содействия в реализации инвестиционных проектов предприятия.

Подводя итоги поездки, вице-президент торгово-промышленной палаты России Дмитрий Курочкин отметил высокий потенциал предприятий Богородского промышленного кластера и подтвердил готовность торгово-промышленной палаты России поддерживать региональный бизнес и инвестиционные проекты.