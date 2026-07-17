Вице-губернатор Локтев проверил ход капитального ремонта школы в Наро-Фоминске

16 июля вице-губернатор Московской области Владимир Локтев и министр строительного комплекса региона Александр Туровский посетили строительную площадку средней школы № 5 в Наро-Фоминске. Они проверили, как идет капитальный ремонт здания.

Сейчас на улице Профсоюзной трудятся 69 строителей. Они завершают кровельные и фасадные работы, занимаются отделкой и благоустройством территории вокруг школы. Строительная готовность объекта уже превышает 80%.

После капитального ремонта школа станет современным образовательным пространством площадью 8 тысяч квадратных метров. Здесь будут обновленные учебные кабинеты, специализированные лаборатории, просторные спортивные залы, столовая и медицинский блок. Все это создаст условия для качественного обучения ребят.

Министр строительного комплекса Александр Туровский отметил, что подрядчику поставили задачу усилить работы по устройству инженерных сетей и благоустройству. Все школы, которые планируют сдать к 1 сентября, находятся на ежедневном контроле.