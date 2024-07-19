Вице-губернатор Подмосковья проверил готовность новых школ в Солнечногорске

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков совместно с представителями регионального министерства строительного комплекса, администрации муниципалитета и подрядных организаций проверили ход капитального ремонта и строительства объектов образования в Солнечногорске. Они осмотрели школу в деревне Голубое, пристройку к Поваровской школе, детский сад в микрорайоне Рекинцо-2, а также лицей № 1 и школу № 5.

Строительство самой большой школы Солнечногорска на 1375 мест в деревне Голубое уже вышло на финишную прямую. Специалисты завершают чистовую отделку, укладку плитки и линолеума, установку дверей в помещениях, а также благоустройство территории.

Пристройка к Поваровской школе готова почти на 73%. Здесь ведутся электромонтажные и внутренние отделочные работы, продолжается благоустройство.

Готовность детского сада на 320 мест в микрорайоне Рекинцо-2 составляет около 70%. На объекте завершается устройство наружных инженерных сетей и кровли. Продолжается чистовая отделка, обустройство системы вентиляции и внутреннего отопления.

В лицее № 1 и школе № 5 продолжается капитальный ремонт. Готовность объектов уже свыше 60%.

«При поддержке регионального правительства продолжаем развивать на территории нашего округа социальную инфраструктуру. Основная наша задача по всем пяти образовательным учреждениям — не допустить отставания по графику. Со стороны администрации продолжим контроль всех строительных работ», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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Все работы в школах и детском саду планируют закончить до начала нового учебного года — к 1 сентября 2024 года.

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