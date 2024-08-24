Вице-губернатор Подмосковья проверил готовность котельных к зиме в Пушкино

Вице-губернатор, министр энергетики Московской области Евгений Хромушин совместно с главой городского округа Максимом Красноцветовым проверили готовность к предстоящему отопительному сезону. Специалисты продолжают ремонты на котельных в Красноармейске и Пушкино.

Евгений Хромушин и Максим Красноцветов посетили котельную № 1 в Красноармейске на проспекте Испытателей. Система снабжает отоплением и горячей водой 94 многоквартирных дома и 21 социальный объект. Сотрудники провели планово-предупредительные работы, установили приборы учеты, промыли теплообменники и заменили участки трубопровода. Также капитально отремонтировали котел № 2 и конвективную часть котла № 3.

Следующий объект проверки — котельная на улице Горького в Пушкино под управлением «Газпром теплоэнерго». Она снабжает 34 многоквартирных дома и четыре социальных объекта. Рабочие устанавливают котлы № 2 и № 3, а также капитально ремонтируют три теплотрассы.

Вице-губернатор Евгений Хромушин и глава Пушкино Максим Красноцветов также проверили должностные инструкции, нормативные документы и состояние оборудования.

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