Вице-губернатор Подмосковья проверил 2 объекта теплоснабжения Орехово-Зуева

Вице-губернатор, министр энергетики Московской области Евгений Хромушин посетил городской округ Орехово-Зуево, чтобы проверить подготовку ТЭЦ-6 и котельной «Карболит» к осенне-зимнему сезону. На котельной «Карболит» заменят котел к 1 сентября 2024 года.

Готовность к зиме двух объектов теплоснабжения ТЭЦ-6 и котельной «Карболит» проинспектировали вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин и глава округа Руслан Заголовацкий.

ТЭЦ-6 производит электроэнергию и тепло: отапливает 89 многоквартирных домов и 16 соцобъектов в Воронцовско-Пролетарском и Кировском микрорайонах города, а также обслуживает различные предприятия. На работу частной теплоэлектроцентрали в прошлом году поступали жалобы от горожан.

«У нас первое — это готовность ТЭЦ-6, по которой будет произведена передача в государственную собственность Московской области и в последующем — в муниципалитет. Здесь много правовых вопросов, но с точки зрения технической подготовки я серьезных рисков не вижу», — рассказал Евгений Хромушкин.

Жаловались жители и на котельную «Карболит», она обеспечивает теплом 57 многоквартирных домов и 12 соцобъектов. Сейчас там обновляют котел.

«Задача его до 1 сентября собрать, запустить, потому что он имеет запас мощности 50 гигакалорий, а здесь потребляется порядка 20. Поэтому нам его точно хватит», — заключил вице-губернатор.

Кроме этого, в котельной облагородят водопроводное хозяйство, задвижки, запорную арматуру.

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